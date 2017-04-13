В Новосибирске мать до смерти залечила своего малолетнего сына
В Новосибирске попытка матери сбить высокую температуру у заболевшего 5-летнего сына закончилась гибелью ребенка.
Следователи установили, что когда у заболевшего ОРВИ ребенка температура поднялась выше 38 градусов, женщина решила самостоятельно лечить сына без обращения к врачу.
Как уточняется в материале, 39-летняя женщина сделала своему сыну несколько уколов, после которых у ребенка развился анафилактический шок, мальчик впал в кому и был доставлен в Новосибирскую областную детскую больницу, где вскоре скончался, несмотря на попытки медиков спасти его.
Мать ребенка, решившая заняться самолечением, не имеет медицинского образования и ничего не знала о необходимой дозировке лекарств, сообщает издание «Знамя труда».
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