В Новосибирске мать до смерти залечила своего малолетнего сына

В Новосибирске попытка матери сбить высокую температуру у заболевшего 5-летнего сына закончилась гибелью ребенка.

Следователи установили, что когда у заболевшего ОРВИ ребенка температура поднялась выше 38 градусов, женщина решила самостоятельно лечить сына без обращения к врачу.

Как уточняется в материале, 39-летняя женщина сделала своему сыну несколько уколов, после которых у ребенка развился анафилактический шок, мальчик впал в кому и был доставлен в Новосибирскую областную детскую больницу, где вскоре скончался, несмотря на попытки медиков спасти его.

Мать ребенка, решившая заняться самолечением, не имеет медицинского образования и ничего не знала о необходимой дозировке лекарств, сообщает издание «Знамя труда».