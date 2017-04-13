Под Новороссийском задержан автомобиль с 36 кг кокаина
В поселке Владимировка под Новороссийском полиция задержала автомобиль с петербургскими номерами, в котором обнаружен тайник с кокаином весом 36 кг.
В отношении гражданина РФ, осуществлявшего перевозку наркотического средства, следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, сообщает ТАСС.
Стоимость изъятой партии оценивается в 300 млн рублей. Сейчас правоохранители ищут поставщика кокаина и лиц, причастных к его перевозке.
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