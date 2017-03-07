Вес новорожденного ребенка зависит от погодных условий

Американские ученые рассмотрели данные о более чем 220 тысяч новорожденных в Штатах в период с 2002 по 2008 год.

В результате анализа данных выяснилось, что у тех женщин, которые в период беременности пребывали в непривычно морозных или жарких погодных условиях, возрастала вероятность родить малыша с маленьким весом, - сообщает «Экономика сегодня».

Так, выяснилось, что девушки, которые во втором и третьем триместрах беременности столкнулись с морозом или жарой, до 31 процента чаще рожали детей с дефицитом массы тела. Риск возрастал в 2,5 раза, если женщина жмла в непривычных погодных условиях всю беременность.