В новом здании «Союзмультфильма» откроется музей

Киностудия «Союзмульфильм» получила новое здание и планирует открыть в нем музей. Об этом заявила председатель правления организации Юлиана Слащева.

Она пояснила, что в музее будет представлена «вся золотая коллекция» отечественной анимации». Размеры прежнего здания не позволяли организовать такую экспозицию.

Слащева отметила, что субсидии от Минкультуры позволят оснастить новое здание «Союзмультфильма» всем необходимым для работы аниматоров, сообщает РИА «Новости». Кроме того, в нем, возможно будут выделены помещения средним и малым студиям, который в стране насчитывается несколько десятков. «Союзмультфильм» намерен оказывать им технологическую, финансовую и юридическую помощь.

Ранее на встрече с аниматорами выступил президент России Владимир Путин. Он высоко оценил их работу и пообещал помочь в решении финансовых проблем.