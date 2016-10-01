Новокузнецкий «Металлург» обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина
«Металлург» (Новокузнецк) на своем льду одолел одноклубником из Магнитогорска со счетом 5:4 в серии буллитов.
Действующие обладатели Кубка Гагарина проигрывали по ходу встречи со счетом 1:4, но сумели сравнять счет.
У Новокузнецка отличились Михеев, Семенов, Соловьев и Фаткуллин. У гостей шайбы забросили Коварж – 2, Осала и Мозякин. Победный буллит оформил Язьков.
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