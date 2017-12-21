В Новокузнецке спасатели пробиваются к заблокированным шахтерам
В Новокузнецке продолжается спасательная операция после обрушения на шахте «Есаульская». В ней задействованы 90 человек и 15 единиц техники.
Спасатели роют тоннель для того, чтобы поднять на поверхность заблокированных под землей рабочих. Они также пробурили несколько скважин, через которые передали горнякам продукты, воду, теплые вещи и средства освещения. С шахтерами поддерживается связь, а с их родственниками работают психологи, передает «ФедералПресс».
Обрушение на шахте произошло накануне. В тот момент там находились около 100 человек. Спасателям удалось эвакуировать всех, кроме троих горняков.
Следующая новость Минпромторг хочет разрешить магазинам торговать лекарствами
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии