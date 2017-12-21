В Новокузнецке спасатели пробиваются к заблокированным шахтерам

В Новокузнецке продолжается спасательная операция после обрушения на шахте «Есаульская». В ней задействованы 90 человек и 15 единиц техники.

Спасатели роют тоннель для того, чтобы поднять на поверхность заблокированных под землей рабочих. Они также пробурили несколько скважин, через которые передали горнякам продукты, воду, теплые вещи и средства освещения. С шахтерами поддерживается связь, а с их родственниками работают психологи, передает «ФедералПресс».

Обрушение на шахте произошло накануне. В тот момент там находились около 100 человек. Спасателям удалось эвакуировать всех, кроме троих горняков.