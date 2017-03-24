В Новокузнецке осудили бывшего полицейского за кражу вещдоков
В Новокузнецке бывший полицейский украл деньги, которые были приобщены к одному из уголовных дел в качестве вещественного доказательства.
Из указанных средств экс-правоохранитель взял 100 тысяч рублей. Для того, чтобы скрыть хищение, он откопировал банкноты и добавил к вещдокам. Однако это ухищрение ему не помогло – сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Кемеровской области вычислили похитителя.
Он предстал перед судом, который приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно с трехгодовым испытательным сроком. Кроме того, экс-полицейский должен будет выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, передает агентство Nation News.
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