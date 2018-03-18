В Новокузнецке автобус въехал в остановку

В Новокузнецке рейсовый автобус врезался в остановку, в результате происшествия погиб мужчин.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе городской администрации, ДТП произошло в 11:00 (07:00 мск).

«Водитель автобуса, следующего по маршруту №55, не справившись с управлением из-за гололеда, допустил наезд на остановку общественного транспорта», - говорится в сообщении.

В результате ДТП скончался мужчина 1958 года рождения, еще один человек госпитализирован. Известно, что водитель, совершивший наезд на пешеходов, был трезвым. Его стаж вождения составляет 12 лет.

В январе 2018 года водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта на проспекте Мира в Москве. В результате ДТП погиб один человек.