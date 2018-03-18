В Новокузнецке автобус въехал в остановку

В Новокузнецке рейсовый автобус врезался в остановку, в результате происшествия погиб мужчин.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе городской администрации, ДТП произошло в 11:00 (07:00 мск).

«Водитель автобуса, следующего по маршруту №55, не справившись с управлением из-за гололеда, допустил наезд на остановку общественного транспорта», - говорится в сообщении.

В результате ДТП скончался мужчина 1958 года рождения, еще один человек госпитализирован. Известно, что водитель, совершивший наезд на пешеходов, был трезвым. Его стаж вождения составляет 12 лет.

В январе 2018 года водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта на проспекте Мира в Москве. В результате ДТП погиб один человек.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость К 14:00 на выборах президента проголосовали 34,72% россиян

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО