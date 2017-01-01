В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли из минометов четыре населенных пункта ДНР
В первые минуты Нового года Вооруженные силы Украины открыли минометный огонь по селу Саханка Новоазовского района на юге ДНР.
- В 00:01 украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 82 и 120 мм по селу Саханка Новоазовского района на юге страны. В считанные минуты с позиций противника было выпущено 30 мин, — рассказал Донецкому агентству новостей представитель силовых структур ДНР.
По данным источника, примерно в это же время обстрелу со стороны ВСУ подвергся также поселок Трудовские на западе Донецка, Зайцево под Горловкой и окрестности Ясиноватой.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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