В новогоднюю ночь в Москве будет идти снег
В первый день нового года Москву ожидает сильный снегопад, сообщили в Гидрометеобюро столичного региона.
По прогнозам синоптиков, за первые два январских дня может выпасть до 13 миллиметров осадков, что соответствует 31 проценту месячной нормы, составляющей в январе 42 миллиметра.
Новогодняя ночь в Москве также обещает быть снежной. Ожидается выпадение до двух миллиметров осадков.
Температура воздуха в эти дни составит от 0 до плюс 2 градусов, уточнили в метеобюро. С 3 января в Москве начнется похолодание, и уже в ночь на 4 января столбики термометров в регионе опустятся до минус 13 градусов, сообщает «Интерфакс».
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