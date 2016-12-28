В новогоднюю ночь в Москве будет идти снег

В первый день нового года Москву ожидает сильный снегопад, сообщили в Гидрометеобюро столичного региона.

По прогнозам синоптиков, за первые два январских дня может выпасть до 13 миллиметров осадков, что соответствует 31 проценту месячной нормы, составляющей в январе 42 миллиметра.

Новогодняя ночь в Москве также обещает быть снежной. Ожидается выпадение до двух миллиметров осадков.

Температура воздуха в эти дни составит от 0 до плюс 2 градусов, уточнили в метеобюро. С 3 января в Москве начнется похолодание, и уже в ночь на 4 января столбики термометров в регионе опустятся до минус 13 градусов, сообщает «Интерфакс».