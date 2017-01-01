В новогоднюю ночь бразилец расстрелял семью своей бывшей супруги
В городе Кампинас на юге Бразилии мужчина ворвался в дом, где семья его бывшей супруги отмечала Новый год, и застрелил 13 человек, после чего покончил счеты с жизнью.
По словам представителя полиции Марты Аурелия, мужчина имел при себе различное оружие. Он застрелил и бывшую супругу, и их восьмилетнего сына, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АР.
Правоохранительные органы страны не назвали имя совершившего преступление. Причины поступка неизвестного уточняются.
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