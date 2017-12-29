Новогодние украшения с блестками опасны для здоровья

Врачи из Новой Зеландии заявили, что блестки на новогодних украшениях и в косметике неблагоприятно воздействуют на состояние живых существ.

Экологический антрополог из Университета Мэсси, доктор Триша Фаррелли провела исследование того, как химические вещества, выделяющиеся при разрушении полиэтилена, влияют на гормональный баланс в организмах человека и животных. Выяснилось, что блестки из алюминия и полиэтилена приводят к онкологическим и неврологическим заболеваниям.

Многие морские животные употребляют в пищу куски пластика, принимая их за планктон. Это приводит к летальным последствиям. Те же частицы могут попасть в организм человека вместе с морепродуктами, передает «Медпортал».

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Новой Зеландии намерен запретить использование косметических средств с блестками, начиная с 2018 года.