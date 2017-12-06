Новогодние праздники в Москве пройдут без алкоголя

Продажа алкогольных напитков на территории Москвы в новогодние праздники будет ограничена, сообщили в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Уточняется, что продажа спиртных напитков будет запрещена в парковых зонах и местах массовых мероприятий.

Власти Москвы поручили организаторам массовых мероприятий, администрации объектов, а также правоохранительным органам принять меры по предотвращению торговли слабоалкогольными напитками, пивом и прохладительными напитками в стеклянной таре.

Вместе с тем, в барах, ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания, расположенных на территории парков, алкоголь будет доступен, сообщает «Экономика сегодня».