Новогодние праздники в Москве пройдут без алкоголя
Продажа алкогольных напитков на территории Москвы в новогодние праздники будет ограничена, сообщили в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Уточняется, что продажа спиртных напитков будет запрещена в парковых зонах и местах массовых мероприятий.
Власти Москвы поручили организаторам массовых мероприятий, администрации объектов, а также правоохранительным органам принять меры по предотвращению торговли слабоалкогольными напитками, пивом и прохладительными напитками в стеклянной таре.
Вместе с тем, в барах, ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания, расположенных на территории парков, алкоголь будет доступен, сообщает «Экономика сегодня».
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