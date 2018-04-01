Нового губернатора Кемеровской области выберут 9 сентября
Выборы главы Кемеровской области состоятся в единый день голосования – 9 сентября текущего года.
Об этом ТАСС сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.
«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», - сказал Шевченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
Тулеев подал президенту прошение об отставке после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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