Нового губернатора Кемеровской области выберут 9 сентября

Выборы главы Кемеровской области состоятся в единый день голосования – 9 сентября текущего года.

Об этом ТАСС сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», - сказал Шевченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Тулеев подал президенту прошение об отставке после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.