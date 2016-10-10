Нового главу ВДВ представили личному составу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил нового главу ВДВ генерала-полковника Андрея Сердюкова личному составу.

Шойгу отметил высокие профессиональные качества Сердюкова. Он рассказал, что генерал-полковник получил опыт службы в Дальневосточном, Южном и Западном регионах. Прошел все основные командно-штабные должности - от командира разведывательного взвода до командующего 12-м резервом Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что прежний руководитель ВДВ Владимир Шаманов перешел на работу в Государственную Думу РФ, сообщает НСН.