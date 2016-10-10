Нового главу ВДВ представили личному составу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил нового главу ВДВ генерала-полковника Андрея Сердюкова личному составу.
Шойгу отметил высокие профессиональные качества Сердюкова. Он рассказал, что генерал-полковник получил опыт службы в Дальневосточном, Южном и Западном регионах. Прошел все основные командно-штабные должности - от командира разведывательного взвода до командующего 12-м резервом Южного военного округа.
Ранее сообщалось, что прежний руководитель ВДВ Владимир Шаманов перешел на работу в Государственную Думу РФ, сообщает НСН.
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