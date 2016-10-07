Новое соглашение по базе Хмеймим не потребует дополнительных расходов
Реализация соглашения о российской авиабазе Хмеймим в САР не повлечет дополнительных вложений из федеральной казны, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
- Реализация соглашения не влечет дополнительных расходов федерального бюджета РФ и будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемого Минобороны России, - цитирует Панкова «Интерфакс».
9 августа президент РФ внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР.
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