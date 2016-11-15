Новоазовский район ДНР остался без света в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате массированного обстрела, который велся с позиций Вооруженных сил Украины, нарушено электроснабжение Новоазовского района ДНР. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы районной администрации Анатолий Яновский.

- Сегодня вечером в результате обстрелов со стороны украинских силовиков была перебита электролиния мощностью 110 кВт, в результате чего без света остался весь Новоазовский район, — цитирует Яновского Донецкое агентство новостей.

По словам главы администрации приазовского села Саханка Игоря Подгорного, обстрелами ВСУ нарушено газоснабжение как минимум двух сел на юге республики.