Новиков пообещал вернуть деньги обманутым пайщикам

Бард Александр Новиков, обвиняемый в крупном мошенничестве с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта-Квинс», заверил, что им будут возвращены потерянные средства.

Новиков уточнил, что нашел инвестора, который готов выплатить пострадавшим пайщикам деньги путем выкупа паев, передает РИА «Новости».

По словам Новикова, выплаты начнутся уже в четверг.