Новиков пообещал вернуть деньги обманутым пайщикам
Бард Александр Новиков, обвиняемый в крупном мошенничестве с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта-Квинс», заверил, что им будут возвращены потерянные средства.
Новиков уточнил, что нашел инвестора, который готов выплатить пострадавшим пайщикам деньги путем выкупа паев, передает РИА «Новости».
По словам Новикова, выплаты начнутся уже в четверг.
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