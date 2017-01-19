Новиков пообещал вернуть деньги обманутым пайщикам

Бард Александр Новиков, обвиняемый в крупном мошенничестве с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта-Квинс», заверил, что им будут возвращены потерянные средства.

Новиков уточнил, что нашел инвестора, который готов выплатить пострадавшим пайщикам деньги путем выкупа паев, передает РИА «Новости».

По словам Новикова, выплаты начнутся уже в четверг.

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