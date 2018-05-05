В Новгороде ликвидировали напавшего на полицейских преступника
В Нижнем Новгороде ликвидировали преступника, напавшего на полицейских. В результате спецоперации ранены трое сотрудников правоохранительных органов.
Накануне, 4 мая, в Нижнем Новгороде в ходе проверки документов неизвестный совершил вооруженное нападение на полицейских, после чего скрылся в подъезде жилого дома.
«С учетом опасности ситуации адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В результате столкновения преступника нейтрализовали, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, передает ТАСС.
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