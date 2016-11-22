Новейший миноносец «Замволт» ВМС США сломался в Панамском канале
Новейший американский эскадренный миноносец типа «Замволт» вышел из строя при прохождении через Панамский канал. Судно пришлось буксировать к берегу.
По официальной версии, возникшая проблема связана с теплообменником комбинированного дизель-газотурбинного двигателя корабля, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание NavyTimes.
Как сообщил официальный представитель Третьего флота США Райан Перри, специалисты выясняют, сколько времени займет ремонт.
В настоящее время миноносец находится на бывшей военно-морской базе США в пригороде Панамы. В дальнейшем ему предстоит проделать путь до порта приписки в Сан-Диего.
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