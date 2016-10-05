Новейшая РЛС в Сибири засекла направленные на РФ американские ракеты

Расположенная в Красноярском крае новейшая российская радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» впервые обнаружила на территории Северной Америки баллистические ракеты, направленные в сторону Российской Федерации.

РЛС осуществляет мониторинг пространства на ракетоопасном направлении со стороны Северной Америки, определяет точные места пуска и сопровождает их, - сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу концерна «Радиотехнические и информационные системы».

В сообщении, однако, не конкретизируется, какого характера цель была обнаружена и представляла ли она реальную угрозу для России.