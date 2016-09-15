Новая сцена театра Олега Табакова официально открыта в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия новой сцены Театра под руководством Олега Табакова, который в народе называют «Табакеркой». Здание находится на Малой Сухаревской площади.

Градоначальник отметил, что решение о строительстве нового здания театра было принято еще в 1997 году, сообщает «Интерфакс».

Зрительный зал новой сцены театра имеет 400 мест. При этом около 100 мест могут быть перемещены в трюм сцены для увеличения ее размеров.

Кроме того, сцена оснащена электронной системой виртуальной акустики, которая создает эффект присутствия.