Новая сцена театра Олега Табакова официально открыта в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия новой сцены Театра под руководством Олега Табакова, который в народе называют «Табакеркой». Здание находится на Малой Сухаревской площади.
Градоначальник отметил, что решение о строительстве нового здания театра было принято еще в 1997 году, сообщает «Интерфакс».
Зрительный зал новой сцены театра имеет 400 мест. При этом около 100 мест могут быть перемещены в трюм сцены для увеличения ее размеров.
Кроме того, сцена оснащена электронной системой виртуальной акустики, которая создает эффект присутствия.
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