Новая сцена «Табакерки» ждет зрителей

В четверг, 15 сентября в Москве состоялось торжественное открытие новой сцены Театра-студии под руководством Олега Табакова, сообщает издание «Большая Москва».

В открытии новой сцены принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, он прогулялся по театру и пообщался с артистами.

В первом сезоне на новой сцене зрители смогут увидеть адаптацию нескольких спектаклей из репертуара «Табакерки», а именно "Волки и овцы", "Дьявол", "Чайка", а также будет подготовлен ряд премьер.

Премьерным спектаклем станет «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича.