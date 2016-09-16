Новая сцена «Табакерки» ждет зрителей
В четверг, 15 сентября в Москве состоялось торжественное открытие новой сцены Театра-студии под руководством Олега Табакова, сообщает издание «Большая Москва».
В открытии новой сцены принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, он прогулялся по театру и пообщался с артистами.
В первом сезоне на новой сцене зрители смогут увидеть адаптацию нескольких спектаклей из репертуара «Табакерки», а именно "Волки и овцы", "Дьявол", "Чайка", а также будет подготовлен ряд премьер.
Премьерным спектаклем станет «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича.
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