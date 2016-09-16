Новая сцена «Табакерки» ждет зрителей

В четверг, 15 сентября в Москве состоялось торжественное открытие новой сцены Театра-студии под руководством Олега Табакова, сообщает издание «Большая Москва».

В открытии новой сцены принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, он прогулялся по театру и пообщался с артистами.

В первом сезоне на новой сцене зрители смогут увидеть адаптацию нескольких спектаклей из репертуара «Табакерки», а именно "Волки и овцы", "Дьявол", "Чайка", а также будет подготовлен ряд премьер.

Премьерным спектаклем станет «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича.

Новости по теме
Следующая новость ЕС выделит Украине 600 миллионов евро при условии соблюдения Киевом обязательств

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО