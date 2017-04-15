Новая ракета «Циркон» достигла восьми скоростей звука
На испытаниях российской ракеты «Циркон» удалось достичь восьми скоростей звука. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
Собеседник подчеркнул: «В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов (величина, учитывающая зависимость скорости звука от высоты полета - прим. РП)».
Как рассказали ТАСС другие источники в Министерстве обороны, «Циркон» в этом году проходит государственные испытания. Как только она будет принята на вооружение, ракета пополнит боекомплекты атомных крейсеров «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов».
Известно, что дальность стрельбы ракеты составляет около 400 километров. Максимальная скорость «Циркона» достигает 4-6 Махов.
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