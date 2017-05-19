Новая провинция в Норвегии может получить фэнтезийное название

Норвежское издание iTromso объявило конкурс на выбор названия для новой провинции страны, образованной при слиянии районов Тромс и Финнмарк.

В общей сложности предложена дюжина вариантов, в числе которых два шуточных – Гокк (аналог русского «у черта на куличках») и Мордор (так называются владения Саурона в фэнтези-саге «Властелин колец» Дж. Р.Р. Толкина).

Эти два варианта больше всего понравились интернет-пользователям не только в Норвегии, но и за ее пределами. В итоге лидирует Мордор, за который проголосовали 65% из 370 тысяч человек, на втором месте Гокк с 28% голосов, передает URA.RU.

Главный редактор iTromso Стиг Якобсен поддержал мнение общественности. По его мнению, название Мордор для новой провинции звучит не так скучно, как большинство предложенных вариантов.