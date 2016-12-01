Новая программа борьбы с допингом будет готова в начале 2017 года
Допинговый скандал позволил России создать самую передовую систему борьбы с запрещенными препаратами в спорте, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.
По его словам, новая программа борьбы с допингом будет готова в начале 2017 года.
Путин также отметил, что допинговый скандал являлся очередной попыткой внешнего давления, которые Россия испытывает на себе в последние годы. В качестве примера он привел мифы про российскую агрессию и вмешательство РФ в чужие выборы. Об этом сообщает ТАСС.
Следующая новость Россия готова к нормализации отношений с США
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии