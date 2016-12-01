Новая программа борьбы с допингом будет готова в начале 2017 года

Допинговый скандал позволил России создать самую передовую систему борьбы с запрещенными препаратами в спорте, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

По его словам, новая программа борьбы с допингом будет готова в начале 2017 года.

Путин также отметил, что допинговый скандал являлся очередной попыткой внешнего давления, которые Россия испытывает на себе в последние годы. В качестве примера он привел мифы про российскую агрессию и вмешательство РФ в чужие выборы. Об этом сообщает ТАСС.

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