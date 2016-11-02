Новая Octavia появится на российском рынке в марте 2017 года
Новый автомобиль семейства Octavia, презентация которого прошла на прошлой неделе, появится у российских дилеров только к марту 2017 года.
Кроме того, обновленный автомобиль пройдет сертификацию для российского рынка и будет укомплектован системой ЭРА ГЛОНАСС.
После обновления новая Octavia получила увеличенное пространство для ног у задних пассажиров, а также мультимедийную систему нового поколения. Цена всех вариантов будет оглашена ближе к весне 2017 года, сообщает портал ОА.
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