Новая министр иностранных дел Канады Фрилэнд находится в санкционном списке РФ
Назначенная на пост министра иностранных дел Канады Христи Фрилэнд с 2014 года включена в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.
- Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет. Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальные лица, — цитируют представителя МИД РФ «Вести» со ссылкой на «Интерфакс».
Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, это не помешает контактировать с дипломатом на международных площадках.
- Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности, — заявил собеседник агентства, подчеркнув, что в России готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям.
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