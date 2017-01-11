Новая министр иностранных дел Канады Фрилэнд находится в санкционном списке РФ

Назначенная на пост министра иностранных дел Канады Христи Фрилэнд с 2014 года включена в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.

- Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет. Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальные лица, — цитируют представителя МИД РФ «Вести» со ссылкой на «Интерфакс».

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, это не помешает контактировать с дипломатом на международных площадках.

- Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности, — заявил собеседник агентства, подчеркнув, что в России готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям.