Новая «Lada 4x4» получит платформу «Renault-Nissan»

Президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор заявил, что новая модель «Lada 4х4» может получить платформу альянса «Renault-Nissan».

Однако он не стал отвечать на вопрос, будет ли новое поколение «Lada 4x4» построено на так называемом «миксе» платформы альянса и собственных разработок «АвтоВАЗа».

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году модели «Lada 4x4» продано 29 тысяч штук, а за январь-апрель 2018 года 10,2 тысяч штук.

Платформа «Renault-Nissan» использовалась при создании новой генерации «Renault Kadjar», «Nissan Qashqai», а также «Nissan X-Trail», отмечает ТАСС.