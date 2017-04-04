Новая конвенция авиаперелетов наделит россиян расширенными правами

Владимир Путин подписал закон о присоединении России к Монреальской конвенции для унификации правил международных воздушных перевозок, сообщают Известия.

Новое положение дел значительно увеличивает лимиты ответственности авиакомпаний перед пассажирами и снимает ограничения на компенсации за потерю багажа или ущерб здоровью клиентов.

Теперь перевозчик не вправе исключать или ограничивать свою ответственность перед пассажирами.

Конвенция привязывает сумму компенсации к так называемому специальному праву заимствования (СПЗ) — искусственному резервному и платежному средству. Оно формируется исходя из курса ведущих мировых валют. Курс СПЗ на сегодняшний день составляет около 78 рублей.

В случае задержки рейса или багажа максимальный размер компенсации составит 4,15 тысяч СПЗ (примерно 323,7 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).

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