Новая железная дорога в обход Украины сможет пропускать до 240 поездов в сутки

Представители РЖД рассказали, что по новой дороге, которая будет построена в обход территории Украины, в сутки смогут проезжать до 120 пассажирских поездов и столько же – товарных.

– Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков, – рассказал вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони.

Ожидается, что Россия построит 150 километров железнодорожного полотна на участке Журавка-Миллерово. Дорога пройдет через Воронежскую и Ростовскую области, сообщает "Интерфакс".