Новая железная дорога в обход Украины сможет пропускать до 240 поездов в сутки
Представители РЖД рассказали, что по новой дороге, которая будет построена в обход территории Украины, в сутки смогут проезжать до 120 пассажирских поездов и столько же – товарных.
– Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков, – рассказал вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони.
Ожидается, что Россия построит 150 километров железнодорожного полотна на участке Журавка-Миллерово. Дорога пройдет через Воронежскую и Ростовскую области, сообщает "Интерфакс".
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