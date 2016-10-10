«Новая газета» собирается обжаловать вердикт по иску Сечина в Верховном суде РФ

Редакция «Новой газеты» не согласна с решением московского Басманного суда о том, что издание должно извиниться перед главой «Роснефти» Игорем Сечиным за публикацию материала о якобы принадлежащей тому яхте, и намерено обжаловать вердикт в Верховном суде РФ, а если потребуется, обратиться в Европейский суд.

- Конечно, мы будем обжаловать, если понадобиться, то пойдем дальше – до Верховного суда, - цитирует «Интерфакс» заявление, сделанное перед журналистами заместителем редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым.

По его словам, решение Басманного суда создает опасный прецедент, поскольку теперь любой гражданин будет обращаться в судебные инстанции, если ему что-то покажется неправильным в опубликованной заметке.

- Не исключаю, что мы сначала пройдем все инстанции здесь, а затем обратимся в Европейский суд, - подчеркнул Соколов.

Ранее сообщалось, что московский Басманный суд удовлетворил иск Сечина к «Новой газете» и обязал издание в течение пяти дней опубликовать опровержение информации, которая была признана не соответствующей действительности.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Роснефть
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