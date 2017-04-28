«Новая газета» пожаловалась на главу СКР в суд

«Новая газета» направила в Басманный суд Москвы иск, в котором просит признать бездействие главы СКР Александра Бастрыкина необоснованным и незаконным.

Представитель издания пояснил, что бездействие главы ведомства выражается в отсутствии реакции на сообщения о преступлениях в Чечне в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Газета потребовала обязать СКР провести проверку по ее публикациям на данную тему, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Материал о якобы массовом задержании в Чечне геев «новая газета» опубликовала в начале месяца. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг изложенную изданием информацию. Кроме того, об отсутствии каких-либо инцидентов с участием геев заявил и Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.