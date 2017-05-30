Новая фотокамера способна видеть электромагнитные волны

В Испании создана фотокамера нового поколения, способная получать фотографии одновременно в оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Подобные матрицы уже сейчас можно имплантировать в сотовые телефоны и другие виды цифровой техники.

Ученые утверждают, что их также можно использовать как камеры систем безопасности и противопожарных систем, заканчивая системами ночного видения, «зрением» для автомобилей и систем наблюдения за окружающей средой.

Подобные цифровые устройства, установленные на борту многих спутников и телескопов, появились еще в конце прошлого века.

Теперь же их можно использовать в бытовых целях повседневной жизни.

В качестве демонстрации работоспособности «всевидящей» камеры ученые получили фотографии ночного неба и показали, что ее можно использовать в качестве устройства ночного видения, не нуждающегося в подсветке окружающих предметов.

Кроме того, ученые получили снимки различных предметов, подсвеченных ультрафиолетовой лампой, фотографируя их во всех трех диапазонах, сообщает РИА Новости.