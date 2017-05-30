Новая фотокамера способна видеть электромагнитные волны

В Испании создана фотокамера нового поколения, способная получать фотографии одновременно в оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Подобные матрицы уже сейчас можно имплантировать в сотовые телефоны и другие виды цифровой техники.

Ученые утверждают, что их также можно использовать как камеры систем безопасности и противопожарных систем, заканчивая системами ночного видения, «зрением» для автомобилей и систем наблюдения за окружающей средой.

Подобные цифровые устройства, установленные на борту многих спутников и телескопов, появились еще в конце прошлого века.

Теперь же их можно использовать в бытовых целях повседневной жизни.

В качестве демонстрации работоспособности «всевидящей» камеры ученые получили фотографии ночного неба и показали, что ее можно использовать в качестве устройства ночного видения, не нуждающегося в подсветке окружающих предметов.

Кроме того, ученые получили снимки различных предметов, подсвеченных ультрафиолетовой лампой, фотографируя их во всех трех диапазонах, сообщает РИА Новости.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: наука, общество
Следующая новость Мурманчанина заподозрили в участии в войне на Донбассе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО