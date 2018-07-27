Новая автотрасса уничтожит базу съемок проекта «Дом-2»
Власти Москвы могут снести съемочную площадку популярного отечественного реалити-шоу «Дом-2» из-за прокладки новой трассы.
Дорога соединит поселки Саларьево и Марьино в Новой Москве.
Съемочная площадка «Дома-2» под названием «Поляна» находится около поселка Летова Роща в ТиНАО.
Данные земли и нежилые строения принадлежат компании «ЕТК-Инвест», власти уже сообщили ей о своем решении, передает ТАСС.
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