Новая администрация Белого дома начнет с выхода из Транстихоокеанского партнерства

Соединенные Штаты в ближайшее время выйдут из Транстихоокеанского партнерства. Такое утверждение содержится в программном заявлении новой администрации Белого дома.

«Наша стратегия начинается с выхода из Транстихоокеанского партнерства», — цитирует текст документа РИА «Новости».

В том же заявлении содержится положение с обещанием использовать «все инструменты» против стран, которые новая администрация президента США сочтет нарушителями торговых договоров.

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