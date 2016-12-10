Новак заявил об отсутствии рисков срыва договоренностей ОПЕК

Глава Минэнерго Александр Новак считает, что риски срыва договоренностей ОПЕК по сокращению добычи нефти отсутствуют.

Министр подтвердил готовность России сократить объемы нефтедобычи на 300 тысяч баррелей или вполовину от этого объема, передает ТАСС. Кроме того, Новак отметил, что ОПЕК ожидает от стран, не входящих в сообщество, подтверждения готовности сокращать добычу.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, в свою очередь, заявил, что указанные страны могли бы снизить объемы добываемой нефти более чем на 600 тысяч баррелей в сутки. По его мнению, декларацию по итогам проходящей в Вене встрече должны пописать 11 нерезидентов ОПЕК, не считая России.