Новак не увидел причин для предоставления Украине скидки на газ
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что сейчас нет причин для предоставления скидки на российский газ для «Нафтогаз Украины».
Об этом он сказал телеканалу «Россия 24».
По его словам, РФ может продать газ Украине, но все упирается в оплату.
Новак добавил, что сейчас «Нафтогазу» нужно закачать в подземные газохранилища еще 1,5-2 миллиарда кубических метров газа.
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