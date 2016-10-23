Новак увидел потенциал в сотрудничестве Саудовской Аравии и РФ

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что сотрудничество между Россией и Саудовской Аравии имеет потенциал.

Об этом он рассказал на встрече с министром энергетики королевства Халидом аль-Фалихом в Эр-Рияде.

- Сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией имеет огромный потенциал, но на сегодняшний день не достаточно реализовано. Самое главное, что мы движемся в этом направлении, - цитирует его «Интерфакс».

Новак добавил, что во время его первого визита в СА власти этой страну проявили гостеприимство.