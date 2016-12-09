Новак сообщил о переносе намеченных на пятницу переговоров Россия – ОПЕК

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что переговоры Россия – ОПЕК по ограничению объемов добычи нефти состоятся в субботу, 10 декабря.

- У нас на завтра запланированы переговоры, а сегодня мы должны перелететь из Брюсселя в Вену, - цитирует Новака ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в российском правительстве сообщило, что Россия планирует 9 декабря обсудить с рядом членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, нерешенные вопросы, связанные с запланированным сокращением добычи нефти с 1 января 2017 года.