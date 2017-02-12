Новак, Рогозин и Шувалов пять раз посетят Иран с официальными визитами

Российские чиновники совершат пять официальных визитов в Тегеран до середины марта.

С целью расширения сотрудничества с азиатской страной официальные представители РФ посетят Тегеран пять раз, - сообщает агентство Mehr.

Министр энергетики России Александр Новак проведет переговоры со своим иранским коллегой Бижаном Зангане.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин возглавит делегацию РФ на встрече по расширению военно-технического сотрудничества с Ираном. Российский представитель встретится с вице-президентом Ирана по науке и технике Сореном Саттари и министром обороны Хосейном Дегхани.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов обсудит с коллегами пути развития торговли и экономических отношений.

Как сообщают РИА Новости, с 20 по 22 февраля в Тегеране также состоится российско-иранский бизнес-форум, где встретятся представители частного сектора.

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Места: Россия, Азия
События: переговоры
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