Новак рассказал о рисках транзита газа через территорию Украины нынешней зимой

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что нынешней зимой транзит газа через территорию Украины будет сопряжен с определенными рисками.

- Мы видим риски транзита газа через Украину, потому что у них в подземных газовых хранилищах недостаточно газа, а температуры гораздо ниже среднегодовых. Поэтому риски есть, - цитирует Новака ТАСС.

Ранее министр отмечал, что Украине необходимо закачать в хранилища дополнительно около полутора миллиардов кубометров газа для безболезненного прохождения отопительного сезона.

В «Газпроме» неоднократно отмечали, что транзит газа в Европу через территорию Украины чреват рисками в связи с нередкими случаями несанкционированного забора природного топлива из магистрального газопровода.