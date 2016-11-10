Новак рассказал о рисках транзита газа через территорию Украины нынешней зимой
Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что нынешней зимой транзит газа через территорию Украины будет сопряжен с определенными рисками.
- Мы видим риски транзита газа через Украину, потому что у них в подземных газовых хранилищах недостаточно газа, а температуры гораздо ниже среднегодовых. Поэтому риски есть, - цитирует Новака ТАСС.
Ранее министр отмечал, что Украине необходимо закачать в хранилища дополнительно около полутора миллиардов кубометров газа для безболезненного прохождения отопительного сезона.
В «Газпроме» неоднократно отмечали, что транзит газа в Европу через территорию Украины чреват рисками в связи с нередкими случаями несанкционированного забора природного топлива из магистрального газопровода.
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