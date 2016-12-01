Новак рассказал о переговорах с не входящими в ОПЕК странами-экспортерами нефти

По словам министра экономики РФ Александра Новака, российская сторона участвует в переговорном процессе со странами, не входящими в ОПЕК, с тем чтобы поддержать инициативу картеля и ограничить объемы добычи углеводородов для стабилизации рынка.

- Вчера представители ОПЕК, которые тоже участвуют в этой работе с консультациями со странами не-ОПЕК, называли те страны, с которыми идут консультации. И мы тоже ведем соответствующие переговоры, консультации. Мы считаем, что действительно есть страны, которые могут поучаствовать в этой сделке. Это Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн и другие. Сейчас идет работа в этом направлении, — цитирует Новака РИА «Новости».

Ранее, 30 ноября на саммите в Вене 13 из 14 стран ОПЕК (кроме Индонезии) подписали соглашение об ограничении на 1,2 миллиона баррелей в сутки объемов добычи нефти с 1 января 2017 года. Ожидается, что к этому соглашению присоединится также большинство стран-экспортеров топлива, не входящих в картель.

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