Новак прогнозирует цены на нефть в районе 55-60 долларов за баррель в 2017 году
Выступая в эфире телеканала «Россия 1», министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в 2017 году ожидает цен на нефть в районе 55-60 долларов за баррель.
- Я думаю, что 2017 год – это цены в диапазоне 55-60 долларов за баррель, - цитирует Новака «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что страны-экспортеры нефти достигли соглашения об уменьшении объемов добычи нефти с 1 января 2017 года.
В частности, Россия обязалась уменьшить производство нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.
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