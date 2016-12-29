Новак прогнозирует цены на нефть в районе 55-60 долларов за баррель в 2017 году

Выступая в эфире телеканала «Россия 1», министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в 2017 году ожидает цен на нефть в районе 55-60 долларов за баррель.

- Я думаю, что 2017 год – это цены в диапазоне 55-60 долларов за баррель, - цитирует Новака «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что страны-экспортеры нефти достигли соглашения об уменьшении объемов добычи нефти с 1 января 2017 года.

В частности, Россия обязалась уменьшить производство нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.