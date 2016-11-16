Новак предупредил о риске воровства транзитного европейского газа на Украине

Российская сторона опасается за сохранность газа, который нынешней зимой будет транспортироваться в Европу по территории Украины. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

- Действительно есть большие риски, потому что, как вы знаете, Украина закачала в подземные газовые хранилища гораздо меньше газа, чем это требуется в соответствии с нормативами и в соответствии с предыдущими годами, — цитирует Новака РИА «Новости».

По словам главы Минэнерго РФ, существует большая вероятность того, что Украине не будет хватать средств для обеспечения надежного транзита.

Ранее сообщалось, что Россия, Евросоюз и Украина обсудят предстоящие поставки газа на трехсторонней встрече на уровне министров в самое ближайшее время.