Новак отказал России в 100-процентной газификации
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что полностью Россия не будет газифицирована никогда.
Министр отметил, что в отдельных регионах страны создание газотранспортной инфраструктуры экономически неэффективно, передает РИА «Новости». По его словам, там целесообразнее использовать сжиженный природный газ или уголь.
В то же время в ходе презентации, сопровождавшей выступление министра на заседании Общественного совета, было отмечено, что в прошлом году уровень газификации в России вырос на один процент и составляет 67,2%.
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