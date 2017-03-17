Новак отказал России в 100-процентной газификации

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что полностью Россия не будет газифицирована никогда.

Министр отметил, что в отдельных регионах страны создание газотранспортной инфраструктуры экономически неэффективно, передает РИА «Новости». По его словам, там целесообразнее использовать сжиженный природный газ или уголь.

В то же время в ходе презентации, сопровождавшей выступление министра на заседании Общественного совета, было отмечено, что в прошлом году уровень газификации в России вырос на один процент и составляет 67,2%.