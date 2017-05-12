Ноутбуки HP уличили в шпионаже за пользователями
Ноутбуки Hewlett-Packard (HP) уличили в шпионаже за пользователями. К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности из швейцарской компании ModZero.
Как отмечается в материале, специалисты обнаружили серьезную уязвимость в драйверах для аудиокарт, поставляемых производителем.
По данным экспертов, в 2015 году HP выпустила обновление аудиодрайверов, которое из-за случайной ошибки регистрировало все нажатия клавиш и сохраняло их в отдельный текстовый файл.
Уязвимость была обнаружена в некоторых моделях ProBook, Elite, EliteBook и ZBook.
Кроме того, специалисты посоветовали стереть файл MicTray.log, расположенный по адресу C:\Users\Public , куда программное обеспечение записывает все нажатия клавиш, сообщает Life.
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