Ноутбуки HP уличили в шпионаже за пользователями

Ноутбуки Hewlett-Packard (HP) уличили в шпионаже за пользователями. К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности из швейцарской компании ModZero.

Как отмечается в материале, специалисты обнаружили серьезную уязвимость в драйверах для аудиокарт, поставляемых производителем.

По данным экспертов, в 2015 году HP выпустила обновление аудиодрайверов, которое из-за случайной ошибки регистрировало все нажатия клавиш и сохраняло их в отдельный текстовый файл.

Уязвимость была обнаружена в некоторых моделях ProBook, Elite, EliteBook и ZBook.

Кроме того, специалисты посоветовали стереть файл MicTray.log, расположенный по адресу C:\Users\Public , куда программное обеспечение записывает все нажатия клавиш, сообщает Life.