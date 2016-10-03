Носик признан виновным в экстремизме
Пресненский суд Москвы в понедельник признал виновным блогера, журналиста и медиа-менеджера Антона Носика по делу об экстремизме за его текст об операции ВКС России в Сирии.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Носик обвиняется по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Свою вину он не признает и заявил, что не откажется от своего мнения.
СКР по Москве сообщало, что следователи проверяют на экстремизм статью Носика «Стереть Сирию с лица земли», которую он разместил 1 октября 2015 года в своем блоге в «Живом журнале»».
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