Норвежский биатлонист встал на защиту российских спортсменов

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален встал на защиту российских спортсменов, обвиняемых в употреблении допинга.

- Для меня все они чистые, до тех пор, пока их не дисквалифицировали, - заявил норвежский спортсмен отметив, что сначала необходимо предоставить доказательства.

Вместе с тем, Бьорндален подчеркнул, что если информацию о допинге подтвердится даже на 10 процентов, это будет катастрофой.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад призвал Международный союз биатлонистов наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана, отметив, что IBU располагает всеми доказательствами для дисквалификации виновных. В противном случае он обещал призвать других биатлонистов к бойкоту.

Международное антидопинговое агентство (WADA) обвинило 31 спортсмена из России в применении запрещенных препаратов, сообщает «Федерал пресс».