Норвежский биатлонист встал на защиту российских спортсменов

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален встал на защиту российских спортсменов, обвиняемых в употреблении допинга.

- Для меня все они чистые, до тех пор, пока их не дисквалифицировали, - заявил норвежский спортсмен отметив, что сначала необходимо предоставить доказательства.

Вместе с тем, Бьорндален подчеркнул, что если информацию о допинге подтвердится даже на 10 процентов, это будет катастрофой.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад призвал Международный союз биатлонистов наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана, отметив, что IBU располагает всеми доказательствами для дисквалификации виновных. В противном случае он обещал призвать других биатлонистов к бойкоту.

Международное антидопинговое агентство (WADA) обвинило 31 спортсмена из России в применении запрещенных препаратов, сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Украинские депутаты требуют выгнать Надежду Савченко из ПАСЕ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО