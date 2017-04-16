Норвежские производители рыбы надеются вернуться в Россию

Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг выразил надежду на улучшение отношений с Россией и расширение торговых связей.

Как сообщает ТАСС, Сандберг поддерживает возобновление работы межправительственной российско-норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и считает, что это способствует налаживанию отношений между двумя странами.

20 апреля состоится первое с 2013 года заседание комиссии. Оно пройдет в Москве при участии министра торговли и промышленности Норвегии Моники Меланд и главы Министерства природных ресурсов и экологии России Сергея Донского.

Сандберг отметил: «Я очень надеюсь на то, что сторонам будет что обсудить. У Норвегии должна быть возможность торговать с Россией, у России - с Норвегией».

В 2014 году Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям, что повлекло ответные действия со стороны России. Вследствие этого норвежские производители рыбы потеряли возможность продавать морепродукты на российском рынке.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Петербургский СКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО