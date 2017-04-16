Норвежские производители рыбы надеются вернуться в Россию

Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг выразил надежду на улучшение отношений с Россией и расширение торговых связей.

Как сообщает ТАСС, Сандберг поддерживает возобновление работы межправительственной российско-норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и считает, что это способствует налаживанию отношений между двумя странами.

20 апреля состоится первое с 2013 года заседание комиссии. Оно пройдет в Москве при участии министра торговли и промышленности Норвегии Моники Меланд и главы Министерства природных ресурсов и экологии России Сергея Донского.

Сандберг отметил: «Я очень надеюсь на то, что сторонам будет что обсудить. У Норвегии должна быть возможность торговать с Россией, у России - с Норвегией».

В 2014 году Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям, что повлекло ответные действия со стороны России. Вследствие этого норвежские производители рыбы потеряли возможность продавать морепродукты на российском рынке.